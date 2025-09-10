Селена Гомес попала на обложку журнала

Актриса Селена Гомес стала лицом нового выпуска журнала Allure. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Селена Гомес позировала в красном резиновом мини-платье с глубоким декольте. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с красной помадой. Образ дополнили массивные белые серьги. В кадре она также появилась в сером дутом мини-платье и черном облегающем платье с оборками.

© Газета.Ru

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз». Позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера раскрыло подробности предстоящей свадьбы пары.

Инсайдер добавил, что безопасность на свадьбе Селены Гомес будет первостепенной задачей, так как на мероприятие приглашено большое количество знаменитостей. Сообщается, что пара думает о запрете мобильных телефонов на торжестве.