Как носить стиль Dark Academia этой осенью

Dark Academia: как носить актуальный стиль осенью 2025
Каждая осень словно создана для того, чтобы вдохновляться эстетикой университетских библиотек, старых кампусов и книг в кожаных переплетах. Именно это настроение воплощает стиль Dark Academia — интеллектуальный, атмосферный и немного ностальгический. Он родился как культурное явление, связанное с любовью к классической литературе, искусству и академической среде, но в последние годы превратился и в модное направление. Осенью 2025 он вновь актуален. Что и как носить в этом стиле, нам рассказала персональный стилист Анастасия Жарикова.
Основные черты стиля
Темную академию можно описать как смесь классики, легкой драматичности с нотками готики, преппи и old money.
«В одежде преобладают строгие линии, спокойные оттенки, винтажные акценты и многослойность. Этот стиль идеально подходит для осени, когда хочется спокойствия, уединения и доли интеллектуального шика», — комментирует стилист.
Ключевые элементы:
- жакеты и пальто прямого или слегка приталенного кроя;
- клетчатые юбки и брюки;
- вязаные жилеты, кардиганы, джемперы;
- рубашки и шерстяные водолазки;
- аксессуары в виде кожаных ремней, часов, бантов, очков с прозрачными стеклами.
«Все это создает образ, словно вы вышли из страниц романа о студентах Оксфорда или героине фильма об университетской жизни», — говорит наш эксперт.
Цветовая палитра
Dark Academia строится на глубоких, землистых и приглушенных природных оттенках: коричневый, бордовый, серый, темно-зеленый, графитовый, черный. Светлая рубашка или бежевый трикотаж добавляют контраста. Такая гамма подчеркивает интеллигентность и делает комплект сдержанным, но выразительным.
Фактуры и материалы
Твид, шерсть, кашемир, вельвет и плотный хлопок создают ощущение основательности и качества. Анастасия:
«Кожа и замша добавляют структуры, а мягкий трикотаж делает образы уютными. Контраст материалов позволяет собрать многослойные комплекты, которые и выглядят интересно, и соответствуют осенней погоде».
Как носить Dark Academia в 2025 году
- Жакет и блуза. Фактурный твидовый жакет и блуза с лентами — один из классических образов этого стиля. Добавьте широкие брюки и лоферы, а также берет и объемное винтажное пальто для завершения комплекта.
- Юбка миди и жилет. Юбка-плиссе с крупными складками чуть ниже колена, темная водолазка, вязаный жилет и колготки с туфлями Мэри Джейн. И обязательно стопка старых книг в руки.
- Брюки и кардиган. Брюки-клеш в клетку, вязаный кардиган и ботинки дерби создают интеллектуальный повседневный образ.
- Кожаные акценты. Классический ремень, сумка-портфель или ботинки на уверенной подошве подчеркнут характер стиля и сделают его собранным.
Кому подойдет этот стиль
Dark Academia достаточно универсален: он подходит и для подрастающего поколения, и для взрослых любителей винтажа. Стилист:
«Уместен и для учебы, и для работы в офисе, и для прогулок по осеннему городу. В нем будут комфортно чувствовать себя те, кто ценит классику, любит интеллектуальную эстетику и не боится выглядеть немного драматично».
Осенью 2025 Dark Academia остается одним из востребованных стилей. Он объединяет комфорт и строгость, классику и современность, интеллигентность и легкий налет романтизма.
«Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без лишней яркости и мимолетных трендов, ценит глубину образа и внимание к деталям. В нем вы словно переноситесь в мир старинных библиотек и университетских кампусов — и в то же время остаетесь в тренде», — заключает наш эксперт.