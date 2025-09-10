Как носить стиль Dark Academia этой осенью

Каждая осень словно создана для того, чтобы вдохновляться эстетикой университетских библиотек, старых кампусов и книг в кожаных переплетах. Именно это настроение воплощает стиль Dark Academia — интеллектуальный, атмосферный и немного ностальгический. Он родился как культурное явление, связанное с любовью к классической литературе, искусству и академической среде, но в последние годы превратился и в модное направление. Осенью 2025 он вновь актуален. Что и как носить в этом стиле, нам рассказала персональный стилист Анастасия Жарикова.

© unsplash

Основные черты стиля

Темную академию можно описать как смесь классики, легкой драматичности с нотками готики, преппи и old money.

«В одежде преобладают строгие линии, спокойные оттенки, винтажные акценты и многослойность. Этот стиль идеально подходит для осени, когда хочется спокойствия, уединения и доли интеллектуального шика», — комментирует стилист.

Ключевые элементы:

жакеты и пальто прямого или слегка приталенного кроя;

клетчатые юбки и брюки;

вязаные жилеты, кардиганы, джемперы;

рубашки и шерстяные водолазки;

аксессуары в виде кожаных ремней, часов, бантов, очков с прозрачными стеклами.

«Все это создает образ, словно вы вышли из страниц романа о студентах Оксфорда или героине фильма об университетской жизни», — говорит наш эксперт.

Цветовая палитра

Dark Academia строится на глубоких, землистых и приглушенных природных оттенках: коричневый, бордовый, серый, темно-зеленый, графитовый, черный. Светлая рубашка или бежевый трикотаж добавляют контраста. Такая гамма подчеркивает интеллигентность и делает комплект сдержанным, но выразительным.

Фактуры и материалы

Твид, шерсть, кашемир, вельвет и плотный хлопок создают ощущение основательности и качества. Анастасия:

«Кожа и замша добавляют структуры, а мягкий трикотаж делает образы уютными. Контраст материалов позволяет собрать многослойные комплекты, которые и выглядят интересно, и соответствуют осенней погоде».

Как носить Dark Academia в 2025 году

Жакет и блуза. Фактурный твидовый жакет и блуза с лентами — один из классических образов этого стиля. Добавьте широкие брюки и лоферы, а также берет и объемное винтажное пальто для завершения комплекта.

Кому подойдет этот стиль

Dark Academia достаточно универсален: он подходит и для подрастающего поколения, и для взрослых любителей винтажа. Стилист:

«Уместен и для учебы, и для работы в офисе, и для прогулок по осеннему городу. В нем будут комфортно чувствовать себя те, кто ценит классику, любит интеллектуальную эстетику и не боится выглядеть немного драматично».

Осенью 2025 Dark Academia остается одним из востребованных стилей. Он объединяет комфорт и строгость, классику и современность, интеллигентность и легкий налет романтизма.