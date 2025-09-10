Стилист поделился самым стильным шарфом на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый стильный шарф на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

© РИА Новости

«Еще в феврале этого года я предсказывал тотальную обсессию на меховые детали и аксессуары!? И я оказался прав! Меховые воротники, горжетки и шарфы сейчас стали активно появляться не только в коллекциях западных брендов, но и у российских марок! Собрал для вас актуальную подборку», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.