Стоматолог объяснил, как сделать голливудскую улыбку

Не все зубочистки одинаково полезны и хорошо справляются со своей задачей. О том, какие именно средства гигиены для полости рта стоит держать поближе, а какие подальше, «Газете.Ru» рассказала вице-президентРАОиБС, CEO «Лайт Инсайт», стоматолог, хирург-пародонтолог, автор курсов, лектор Олеся Изгарева.

© unsplash

«Деревянным зубочисткам сразу твердое нет, они только травмируют десну и не решают проблему. Лучше и безопаснее использовать силиконовые аналоги», — отметила врач.

По словам стоматолога, зубную нить стоит применятьтолько пациентам со здоровым пародонтом, и топользоваться ей нужно крайне аккуратно. А вот у кого естьвоспаления тканей и десен, для них нить в черном списке.

«Зубные ершики — это хорошая история, но только послеконсультации с врачом, который подберет правильныйразмер», — сказала Изгарева.

Также предельную осторожность хирург-пародонтолог рекомендует проявлять со спиртосодержащими ополаскивателями. Особенно это касается пациентов с заболеваниями десен, им подобные средства противопоказаны.

«Зубную щетку нужно менять не только раз в три месяца, но и после каждых перенесенных ОРВИ», — отметила стоматолог.

Изгарева добавила, что прекрасным дополнительнымсредством гигиены является ирригатор, но пользоваться имнужно только под правильным наклоном в 45 градусов, чтобы не навредить десне.