Пять простых привычек, которые сделают вас красивее

Некоторые привычки помогут любой женщине стать визуально привлекательнее без дорогих процедур. Об этом в беседе с aif.ru рассказала экс-балерина, а ныне тренер по языку тела Дарья Багаева.

© Чемпионат.com

В отличие от косметики или пластической хирургии, которые работают только «в покое», эти практики меняют восприятие человека в движении и в жизни. Багаева уверена, что красота — это не врождённый дар, а навык, который можно и нужно тренировать ежедневно.

Эксперт назвала пять ключевых привычек для этого.

Дышите диафрагмой. Поверхностное дыхание провоцирует стресс и мышечные зажимы на лице. Глубокое диафрагмальное дыхание успокаивает нервную систему, насыщает кожу кислородом и придаёт ей естественное сияние. Выстраивайте осанку от макушки. Команда «расправить плечи» создаёт напряжение. Правильнее мягко тянуться макушкой вверх, что мгновенно меняет геометрию лица, убирает второй подбородок и делает взгляд глубже. Практикуйте мягкий взгляд. Напряжённый, «прищуренный» взгляд выдаёт стресс и визуально старит. Расслабление взгляда и использование периферического зрения снимает «маску усталости» и делает лицо более открытым. Двигайтесь пластично. Уверенность транслируют плавные, цельные движения, идущие от центра тела. Снижение скорости и осознанность в движениях творят чудеса. Отдыхайте, а не маскируйте усталость. Недосып и обезвоживание — это нейрофизиологическая проблема, которую не решить кремом. Качественный сон и вода — основа свежего вида.