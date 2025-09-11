57-летняя ведущая взбудоражила фанатов снимком в крошечном бикини

Английская теле- и радиоведущая Дженни Пауэлл показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

57-летняя знаменитость отправилась отдыхать на Ибицу, Испания. На размещенном кадре она предстала, сидя на диване на территории отеля.

Так, Пауэлл позировала в бикини с коричнево-бежевым принтом, которое состояло из топа с тонкими бретелями и глубоким декольте и трусов с заниженной талией. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ кольцами и браслетами.