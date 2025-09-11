Ольга Серябкина покорила фанатов снимком в образе учительницы

Российская певица Ольга Серябкина любит примерять на себя различные новые образы. Исполнительница хита «Одиночка» из-за этого частенько становится объектом активных обсуждений. Накануне, к примеру, артистка предстала перед фанатами в образе учительницы. Снимок сразу же нашел отклик у пользователей Сети.

40-летняя исполнительница позировала в строгом, но элегантном наряде. Она выбрала классическое серое платье и имиджевые очки. Ольга распустила свои волосы и задумчиво посмотрела в камеру. Артистка задалась вопросом: «приготовить ужин или заказать?».

На снимок звезды отреагировали ее поклонники. Пользователи Сети начали делиться с Серябкиной различными рецептами. Однако некоторые сравнили ее с учительницей.

«Ольга Юрьевна, оставьте меня на продленку, пожалуйста», «Эта дама не стареет», «Ну какая… Идеальна, как моя англичанка», — высказались фанаты певицы.

