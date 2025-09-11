«Не судите строго». Жена Стаса Михайлова занялась самолюбованием

Жена певца Стаса Михайлова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи, снятые с разных ракурсов. Менеджер артиста Инна Михайлова позировала перед камерой с ярким макияжем и укладкой. Она отметила, что довольна своим внешним видом.

«Самолюбование в 52 года. Не судите строго», — призналась бизнесвумен.

© Соцсети

© Соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Опечатка цифр. Надо поменять местами. Роскошная», «Потому что есть, чем любоваться», «Огонь», «Самая красивая», «Тебе есть, что показать», «Очень классные фото», «Прекрасная женщина».

Супруга артиста в конце 2024 года говорила, что весит 67 килограммов. Михайлова последовала примеру мужа и начала худеть вместе с ним. Певец перешел на интервальное питание, убрал из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Исполнитель также начал каждый день заниматься спортом. По словам артиста, он идет на тренировку, даже если ему совершенно не хочется, чтобы не нарушать режим. И в итоге Михайлов смог похудеть на 17 килограммов.

Жена певца признавалась в соцсетях, что ей понравился новый образ жизни, и она старалась следить за питанием и заниматься спортом. Однако бизнесвумен любит поесть. Михайлова называет себя «вечно голодной», поэтому не всегда делает выбор в пользу фигуры.

Супруги поженились в 2011 году, они растят двух дочерей: 16-летнюю Иванну и 12-летнюю Марию. У артиста также есть двое старших детей. Он принимает участие в воспитании сына Никиты от первого брака с Инной Горб и дочери Дарьи от экс-возлюбленной Натальи Зотовой, которая является двоюродной сестрой певицы Валерии.