Пластический хирург раскритиковал звездные тренды

Пластический хирург: звездные тренды не идут на пользу пациентам
На сегодняшний день пластическая хирургия во многом зависит от стандартов соцсетей и красных дорожек. Пациенты опираются на кумиров как на законодателей эстетики и приходят в клиники с их фотографиями. Пластический хирург Камил Мамедли в беседе с Daily Moscow объяснил, что за пределами идеала есть индивидуальные анатомические особенности, которые нельзя игнорировать.
То, что гармонично смотрится на одном лице, может абсолютно не подойти другому. Желание скопировать образ знаменитости нередко приводит к дисбалансу и непропорциональности. Форму мышц, строение костей черепа и толщину кожи невозможно подогнать под шаблон. Например, ширина скуловой дуги у всех разная, поэтому одинаковый объем филлера дает разные результаты. Также не каждая грудная клетка позволяет создать популярное в соцсетях декольте с минимальным межгрудьем.
«Хирургия не решает внутренних вопросов личности. Врач обязан не только владеть техникой операции, но и уметь отказывать пациенту, если запрос противоречит анатомии или грозит осложнениями. Хирурги, делающие акцент на индивидуальный подход, имеют более высокий уровень удовлетворенности пациентов. Пластическая хирургия должна остаться искусством индивидуальности, а не копированием чужих образов», - отметил Мамедли.