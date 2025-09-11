Пластический хирург раскритиковал звездные тренды

На сегодняшний день пластическая хирургия во многом зависит от стандартов соцсетей и красных дорожек. Пациенты опираются на кумиров как на законодателей эстетики и приходят в клиники с их фотографиями. Пластический хирург Камил Мамедли в беседе с Daily Moscow объяснил, что за пределами идеала есть индивидуальные анатомические особенности, которые нельзя игнорировать.

© Вести Подмосковья

То, что гармонично смотрится на одном лице, может абсолютно не подойти другому. Желание скопировать образ знаменитости нередко приводит к дисбалансу и непропорциональности. Форму мышц, строение костей черепа и толщину кожи невозможно подогнать под шаблон. Например, ширина скуловой дуги у всех разная, поэтому одинаковый объем филлера дает разные результаты. Также не каждая грудная клетка позволяет создать популярное в соцсетях декольте с минимальным межгрудьем.