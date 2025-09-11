Солист «Иванушек International» предстал в необычном образе

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов появился на открытии ресторана LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB, которое состоялось 10 сентября в Москве. Фото «Газете.Ru предоставила пресс-служба мероприятия.

© globallookpress

55-летний Андрей Григорьев-Апполонов вышел на публику в футболке с изображением глаза, расстегнутой бежевой рубашке и пестрых брюках. Певец также надел очки и кулон.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Григорий Лепс и его возлюбленная Аврора Киба, Олеся Судзиловская, Марианна Максимовская, Игорь Миркурбанов, Этери Левиева, Ирина Чайковская и другие звезды. Посетителям представили паназиатское меню, а также авторские коктейли с акцентом на Сингапур.

В июне Андрей Григорьев-Апполонов признался в беседе с Voice, что фанатки угрожали его жене. Артист вспомнил, как во время гастролей ему позвонила обеспокоенная супруга. Она рассказала, что поклонницы мужа ломились в дверь, угрожали ей ножом и обещали побить. Тогда артист призвал жену вызвать полицию.