Актриса Судзиловская вышла в свет в костюме с огромной брошью

Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская пришла на открытие ресторана LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB, которое состоялось 10 сентября в Москве. Фото «Газете.Ru предоставила пресс-служба мероприятия.

51-летняя Олеся Судзиловская вышла в свет в синем брючном костюме, кремовом топе и бежевых босоножках. Телеведущая дополнила образ блестящей огромной брошью, серьгами, кольцами и часами. Певица завершила наряд светлой кожаной сумкой. Знаменитость предстала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и сияющим блеском для губ.

Среди гостей мероприятия также были Григорий Лепс и его возлюбленная Аврора Киба, Андрей Григорьев-Апполонов, Марианна Максимовская, Игорь Миркурбанов, Этери Левиева, Ирина Чайковская и другие звезды. Посетителям представили паназиатское меню, а также авторские коктейли с акцентом на Сингапур.

Судзиловская отмечала, что тренируется практически каждый день даже во время отпуска. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Звезда не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.