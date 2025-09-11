Селена Гомес ответила на критику своей фигуры снимком в трусах

Певица и актриса Селена Гомес снялась в белье после критики фигуры. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

33-летняя Селена Гомес стояла перед зеркалом в полосатой футболке и белых трусах. Певица также надела очки для зрения в красной оправе, длинные серьги и множество колец. Поп-исполнительница собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ.

© Газета.Ru

В августе папарацци подловили Селену Гомес во время ее девичника в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. Певица отдыхала на яхте в компании своих близких подруг, среди которых были Эшли Кук, Ракель Стивенс, Кортни Лопес и ее кузина Присцилла Мари. Поп-исполнительница была одета в черный слитный купальник. Актриса собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Читатели Daily Mail раскритиковали внешний вид знаменитости.

В июле Селена Гомес показала изменившуюся фигуру в черном топе и легинсах. Певица сильно похудела за последние месяцы, однако детали диеты она не раскрывала. Она также распустила волосы и отказалась от макияжа.