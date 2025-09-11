Стилист Лисовец назвал «куртку фермера» трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал трендовую верхнюю одежду на осень 2025 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Стилист Лисовец назвал один из главных трендов осени
Актуальной в текущем сезоне будет так называемая куртка фермера, или «барн джекет», заявил эксперт. По его словам, данные предметы гардероба практичны и элегантны.

«Зачастую [они] мило смотрятся из-за своих расцветок, цветных подкладок и накладных карманов. Подходят как для повседневных выходов, сочетаясь даже с резиновыми сапогами, так и вечерних, если из под такой курткой будет видно нежное и женственное платье в пол», — отметил специалист.

Кроме того, популярными окажутся изделия из меха, кожаные куртки и пальто с широкими плечами, тренчи с тонкой талией и вещи с животным принтом.