«Наездницы» стали новым трендом

Мода давно стерла границы между спортом и стилем, а конный мир стал источником вдохновения для дизайнеров и моделей. Классический жакет, обтягивающие брюки и высокие сапоги жокея — это одновременно функциональность и элегантность. Дух лошадей все чаще проникает на подиумы, и Стеллу Маккартни можно назвать иконой этого подхода. В 2023 году она устроила показ прямо в конюшне, подчеркнув связь между модой и природой.

© Just Talks

Здесь важна не только красивая форма. Многие модели — настоящие наездницы. Кажется, что дефиле и скачки — разные миры, но обе сферы требуют уверенности, выносливости и стойкости. Неудивительно, что девушки, покорившие моду, с таким же энтузиазмом садятся в седло. Для некоторых это способ расслабиться, как для Кендалл Дженнер, для других — возможность проявить себя в соревнованиях, как для Эди Кэмпбелл.

Эффектное сочетание моды и конного спорта произошло в Париже на Vogue World 2024. Дженнер и Джиджи Хадид появились на Андалузских жеребцах на Вандомской площади, представляя коллекцию Hermès. Через год они повторили это шоу в Вайоминге, где была опубликована их обложка Vogue за октябрь 2025 года.

История Кендалл началась рано: впервые она села в седло в четыре года. Сегодня у неё есть несколько лошадей, среди которых — жеребята с говорящими именами. Конные прогулки помогают ей справляться с тревогой, называя это «едой для души». В интервью Vogue Кендалл призналась, что для неё это не только спорт, но и терапия. Концентрация на маршруте и преодолении препятствий вытесняет мысли о работе и соцсетях. Она также вспоминала, как в детстве могла проводить с лошадьми целые дни.

Кендалл — не единственная звезда, которая погружается в мир конного спорта. Белла Хадид, например, увлеклась ковбойской культурой и даже участвует в местных соревнованиях по каттингу в Техасе. Она снималась для Vogue в конюшне и отвечала на традиционные «73 вопроса». Джиджи Хадид тоже пробовала себя в конкурах, следуя примеру своей матери Йоланды, которая в прошлом была известной амазонкой. А Кэмпбелл и Аманда Мёрфи добились успехов в выездке. Всё это доказывает, что для некоторых моделей лошади — это не просто хобби, а полноценный спорт.

Конная эстетика вновь появляется на страницах глянцевых журналов. Лошади стали полноценными героями фотосессий: Кендалл позировала с ними в летнем номере Vogue, Белла украсила обложку итальянского издания, а бывшая модель и писательница Плам Сайкс снялась в полном амуниционном образе.

«Наездницы» стали новым трендом. Их стиль, энергия и любовь к спорту не просто вдохновляют дизайнеров, но и создают целый культурный пласт. В этом сочетании спорта и моды есть особое качество: здесь важны сила, красота и умение держать равновесие. Именно за это конный мир так полюбился миру моды.