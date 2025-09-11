Как пластические хирурги помогают улучшить качество жизни

Часто пластическую хирургию рассматривают лишь как средство для устранения внешних недостатков. Однако многие процедуры можно выполнять не только ради эстетики, но и для улучшения здоровья. Например, ринопластика может исправить искривленную носовую перегородку, что способствует облегчению дыхания. В то же время редукционная маммопластика помогает избавиться от дискомфорта в зоне декольте, тем самым уменьшая болевые ощущения в шее, плечах и спине.

© runews24.ru

Какие ещё пластические операции позволяют улучшить качество жизни RuNews24.ru рассказал ведущий пластический хирург, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

Действительно, пластическая хирургия – это не только преображение внешности, но и значительное улучшение качества жизни, утверждает Тигран Алексанян.

«Мы часто слышим о блефаропластике, как о способе избавиться от “уставшего” взгляда, но мало кто задумывается о том, что птоз верхних век, помимо эстетического дискомфорта, может значительно ухудшать зрение, затемняя поле зрения и мешая нормальной работе глазных мышц. Удаление избытка кожи и жира в этой области не только делает взгляд более молодым и открытым, но и улучшает зрительную функцию. Это особенно актуально для людей старшего возраста».

Операции на ушах, отопластика, часто проводятся в детском возрасте для коррекции лопоухости. Многие родители не понимают, насколько сильно насмешки сверстников могут травмировать ребенка, вызывая комплексы и проблемы с самооценкой, которые могут протянуться на всю жизнь. Отопластика позволяет избежать этих психологических проблем, улучшая социальную адаптацию и самочувствие ребенка. Взрослым же эта операция дарит уверенность в себе и избавляет от постоянного дискомфорта, связанного с необычной формой ушей.

Абдоминопластика, или подтяжка живота, часто необходима не только для достижения эстетического эффекта, но и для улучшения функционального состояния организма. После значительной потери веса или многочисленных беременностей кожа живота может обвиснуть, создавая дискомфорт при движениях, способствуя развитию различных дерматологических заболеваний и даже инфекций. Удаление избытков кожи и жира в ходе абдоминопластики помогает улучшить гигиену, предотвратить появление опрелостей и воспалений, что значительно повышает качество жизни пациентов.

Ещё один хороший пример – избыточная кожа в подмышечных впадинах. Такой дефект может вызывать раздражение, потливость и даже воспаления. Хирургическая коррекция этой проблемы позволяет улучшить гигиену и комфорт, избавив от постоянных неприятных ощущений, особенно в жаркую погоду.

В заключение Тигран Алексанян подчеркнул, что пластическая хирургия – это не роскошь, а инструмент, способный в значительной степени улучшить качество жизни. Важно помнить, что решение о проведении операции должно быть взвешенным и приниматься после консультации с опытным специалистом, который оценит как эстетические, так и медицинские показания. Только в таком случае результат операции будет максимально эффективным и позволит улучшить состояние здоровья пациента.