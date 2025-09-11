Шоколад, вино и «домино»: модные осенние ногти и советы мастера

Летом в маникюре царили неон и богемные миксы — много яркости, свободные формы, бохо-декор. Осенью тренд разворачивается в сторону спокойствия и «дорогой» простоты: глубже тона, чище линии, меньше деталей и мелкой пластики в украшении — больше фактуры и света покрытия. Короткая и средняя длина, овал или мягкий квадрат, глянец или сатиновый топ — все, что подчеркивает ухоженность и сочетается с теплым гардеробом. Мастер по маникюру Елена Сухова дала пять рабочих подсказок, как собрать осенний образ для ногтей так, чтобы он выглядел актуально и держался в любой погоде.

Шоколадные оттенки: от молочного до горького

Шоколад этой осенью — глубокий, ровный, без лишних блесток. Выбирайте тон под кожу: теплой подойдут молочный и карамель, холодной — горький шоколад и мокко. Самый «дорогой» финиш — глянец или мягкий сатин, они подчеркивают гладкость пластины и смотрятся аккуратно даже на короткой длине.

«Чтобы шоколад не казался слишком тяжелым, добавьте деталь: тонкий молочный микрофренч, узкая вертикальная полоска у бокового валика или полупрозрачная "луночка" у основания. Перед окрашиванием обязательно выровняйте ноготь базой и запечатайте торец — темные пигменты так дольше держатся и не "съедают" длину», — говорит мастер.

Винная гамма: бордо, марсала и гранат

Винные оттенки красиво «подсвечивают» кожу в пасмурные дни, но требуют аккуратности. Для офиса берите плотные бордо и марсалу в два тонких слоя с зеркальным топом, а для вечера попробуйте полупрозрачный «желе»-эффект граната: он дает потрясающую глубину. Короткий овал или мягкий квадрат — лучшие формы для винных лаков, они выглядят ухоженно и не удлиняют палец чрезмерно. Если хочется праздника, добавьте одну тонкую золотую линию у основания или крошечную металлическую точку на безымянном — этого достаточно, чтобы оттенок заиграл.

Паттерн «домино»: точки, клетка и «негативное пространство»

Черно-белая графика возвращается, но в мини-дозах. Самый носибельный вариант — мелкий горошек на молочной или прозрачной базе: точки ставьте тонкой кистью или инструментом для точек, держите одинаковый шаг и размер.

«Любите графику — сделайте на одном-двух ногтях аккуратную клетку "домино" или черно-белый френч с тонкой контрастной линией по краю. Остальные ногти оставьте однотонными (молочный, стальной, беж), иначе образ станет «шумным», — утверждает эксперт.

Форма, длина и сочетания оттенков

Осенью выигрывает короткая и средняя длина: так и теплее в перчатках, и покрытие дольше без сколов. Овал и мягкий квадрат — универсальные формы под кожу и плотные ткани сезона. Сочетайте цвета: пусть доминирует один — шоколад или вино, а второй поддерживает деталями (луночка, френч, один акцентный ноготь). Если пальцы длинные и узкие, можно добавить «кошачий» сатиновый перелив на один ноготь того же оттенка — объем появится, но общая математика комплекта не сломается.

Стойкость и уход в прохладный сезон

Сухой воздух и перепады температур делают ногти хрупче, поэтому техника важнее тренда. Всегда обезжиривайте пластину, наносите праймер по необходимости, базу — тонко, выравнивание — только там, где нужно, цвет — в два-три тонких слоя с запечатыванием торца, топ — не жалейте, но без «набора» на кутикулу. Темные пигменты снимайте правильно: размачивание и мягкое сдвигание, затем полировка бафом 240/280 и обязательно — питательная маска в финале.