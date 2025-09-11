Лучшие средства от стянутости и шелушения кожи осенью

Осенью кожа резко теряет влагу из-за ветра, включенного отопления и перепадов температур: тянет, шелушится, цвет лица становится тусклым. Помогают не тяжелые масла, а продуманная связка увлажнения с липидами и мягкой защитой. Косметолог Ирина Созинова дала практические советы, как выбрать маски и экспресс-средства и встроить их в рутину так, чтобы вернуть коже комфорт и гладкость уже через несколько дней.

Смотрите на состав маски

Итак, три кита — увлажнители, липиды и успокоители. Ищите в составе сочетание humectants (гиалуроновая кислота, глицерин, бетаин, алоэ), липидов (церамиды, сквалан, масла жожоба, ши, макадамии, холестерол) и успокаивающих компонентов (пантенол, аллантоин, эктоин, бисаболол).

«Такая комбинация притягивает и удерживает воду, чинит защитный барьер и снимает жжение. При чувствительной коже избегайте душистых эфирных масел и ярких отдушек, а если есть склонность к комедонам, выбирайте более легкие текстуры (жожоба, сквалан)».

Выбирайте средство по случаю

Когда нужно быстро снять стянутость перед выходом, берите крем-маску на 10–15 минут: нанесите толстый слой, затем снимите теплой влажной салфеткой и запечатайте легким кремом. А для долгой подпитки идеально работает ночная маска тонким слоем поверх сыворотки — она уменьшает потерю влаги. Точечные бальзамы-SOS держите для шелушащихся участков крыльев носа, подбородка и щек — нанесли горошину сверху на крем и забыли про дискомфорт.

Нежное отшелушивание

Шелушение часто значит не сухость дермы, а скопление омертвевших клеток, которые мешают средствам работать, поэтому раз в 5–7 дней пригодится очень мягкий пилинг.

«Хорошо работают полигидроксикислоты (PHA), лактобионовая или миндальная кислота в низких процентах, либо урея 2–5% как кератолитик и увлажнитель. Жесткие скрабы и частые кислоты усиливают микротрещины и жжение, поэтому правило простое — реже, слабее, без трения, а после — сразу питательная маска», — подчеркивает врач.

Правильное нанесение: «бутерброд» из слоев и запечатывание

Лучший сценарий в сезон отопления такой: бережное очищение (крем-гель без SLS), следом тоник/эссенция или просто термальная вода, далее сыворотка-увлажнитель (гиалуронат, ниацинамид 2–5% при чувствительности). Затем маска по выбранному формату (15 минут или на ночь) и сразу тонкий слой крема или несколько капель сквалана для запечатывания. Наносите продукты тонкими слоями, дайте каждому «схватиться» минуту — так они работают лучше и не скатываются.