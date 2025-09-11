Супермодель похвасталась чемоданами на сумму два млн рублей

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен похвасталась дорогостоящими чемоданами. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица разместила снимок, на котором запечатлела 11 твердых прямоугольных сумок для вещей английского бренда Globe Trotter. На каждом комплекте чемоданов присутствовали инициалы владельцев: самой модели, ее детей и возлюбленного.

По данным издания People, общая сумма всех изделий составила более 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

В августе 44-летняя Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе. На одном из размещенных снимков модель позировала в черных капроновых колготках, сквозь которые просвечивались трусы в тон с высокой посадкой.