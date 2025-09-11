19-летняя невеста Лепса пришла на открытие его ресторана в откровенном образе

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба пришла на открытие его ресторана в откровенном образе. Соответствующие снимки поступили в распоряжение «Ленты.ру».

19-летняя возлюбленная 63-летнего исполнителя выбрала для выхода в свет белое мини-платье, оформленное изображениями розовых цветов и глубоким V-образным декольте. При этом девушка не стала надевать под наряд бюстгальтер.

Кроме того, Киба подобрала к эффектному образу небольшую красную сумку и уложила волосы в легкие локоны. Вдобавок она сделала макияж с акцентом на помаду пудрово-розового оттенка.

Ранее Аврора Киба похвасталась роскошным подарком. Тогда девушка продемонстрировала фото браслета с бриллиантами люксового бренда Hermes.