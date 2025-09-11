Одри Хепберн считалась одной из самых элегантных актрис XX века, но сама она переживала из-за размера ноги – при росте 170 см у нее был 41 размер, и из-за этого ее не приняли в балетную школу.

Чтобы побороть комплекс, актриса обратилась к легендарному обувщику Сальваторе Феррагамо и попросила создать обувь, которая визуально уменьшала бы ее стопу.

Феррагамо разработал туфли на тонкой подошве с закругленным носком, напоминающие пуанты, и назвал их «балеринас». В них ноги Одри казались миниатюрными и изящными, как у настоящей балерины.

Эта пара произвела фурор: удобные и утонченные туфли быстро стали популярными по всему миру и получили новое название – балетки.

Так личный комплекс Хепберн привел к появлению одной из самых культовых моделей обуви в истории моды.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.