Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить цветные перчатки осенью. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Пришла пора присматривать кожаные перчатки! Советую обратить внимание на яркие варианты! Они станут отличным акцентом в образе. Причем их можно использовать не только по назначению — заправьте их за пояс, повесьте на сумку или положите небрежно в карман верхней одежды», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.