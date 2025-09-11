Журналистка Ксения Собчак назвала тренд с Нью-Йоркской недели моды. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Тем временем в Нью-Йорке завершился показ Michael Kors. Идеи в коллекции можно не искать, но я все же хочу отметить работу с аксессуарами — микро-сумки вновь появляются в гардеробах модниц, становясь украшением для шеи. Не очень функциональный, но при правильном использовании довольно красивый тренд», — написала Собчак.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. Общих детей у Собчак и Богомолова нет, однако телеведущая говорила, что хотела бы вновь стать матерью.

До этого Ксения Собчак выложила фото, где позировала в сером жакете, розовой юбке-миди с перьями и золотых сапогах на каблуках. Журналистка завершила наряд шапкой с помпонами из страусиных перьев от итальянского бренда Prada. Телеведущая была запечатлена с блестящими тенями и бордовой помадой. Интернет-пользователи не оценили головной убор.