Miu Miu создали лимитированную коллекцию очков

Бренд Miu Miu выпустил капсульную коллекцию солнцезащитных очков под названием Rêverie. Линейка вдохновлена ретро-эстетикой 1960-х годов и была впервые показана на подиуме в рамках коллекции осень/зима 2025. Главным акцентом стала оправа в стиле черепахового панциря, выполненная в мягком медовом оттенке. Линзы выбрали затемнённые, а на заушниках разместили подпись Miu Miu: каждая из шести букв названия нанесена вручную в специально вырезанные углубления.

© Mainstyle

В продажу поступят всего 100 экземпляров очков Miu Miu Rêverie, и на каждом будет выгравирован уникальный номер. Приобрести их можно будет только в избранных бутиках бренда и на официальном сайте.