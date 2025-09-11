Марго Робби пришла на премьеру в бюстгальтере

Актриса Марго Робби появилась на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие» в бюстгальтере и юбке с разрезом. Об этом сообщает WWD.

© globallookpress

35-летняя Марго Робби предпочла для выхода юбку с разрезом и бра бледно-розового цвета из архивной коллекции Thierry Mugler 1998 года. Образ дополнили туфли Christian Louboutin и винтажные солнцезащитные очки. Перед камерами она позировала вместе с коллегой Колин Фаррелл.

© Газета.Ru

В конце марта Марго Робби заметили во время съемок новой экранизации «Грозового перевала», в которой она исполнит роль Кэтрин Эрншо. Папарацци засняли голливудскую актрису в свадебном платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Длинная фата артистки развивалась по ветру, пока она стояла на съемочной площадке с букетом роз в руках. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы.

В июле Марго Робби снялась для обложки журнала Harper's Bazaar. Актриса позировала в розово-красном свитере крупной вязки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. В руках она держала лягушку.