Тина Канделаки стала «мисс очарование»

Бизнесвумен Тина Канделаки снялась без макияжа на прогулке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

56-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа. Бизнесвумен также была одета в кожаную косуху и топ с глубоким декольте.

© Газета.Ru

«Мисс очарование», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей.

Несколько недель назад Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фото, где позировала в бежевой толстовке на молнии, плаще, кепке Alo Yoga и солнцезащитных очках с желтыми линзами. Телеведущая также надела серьги и массивное кольцо. Продюсер завершила образ золотым колье Juste un Clou от бренда Cartier, стоимость которого на официальном сайте составляет $14 тысяч (1,120 тысячи рублей. — прим.ред.). Знаменитость убрала волосы под головной убор и сделала макияж с розовой помадой. Она позировала в лодке.

До этого Тина Канделаки снялась в черном облегающем платье с желтыми перьями и разрезом до бедра. Образ дополнили розовый жакет, золотые мюли, бежевая сумка и очки в золотой оправе.