Стилист Лисовец рассказал, как выглядеть стильно и молодо

Влад Лисовец дал несколько советов о том, как выглядеть стильно, молодо и уместно. В разговоре с Lady Mail стилист заявил, что он не сторонник каких-либо запретов, ограничений и правил. Наоборот, он считает, что при правильной подаче даже розовый цвет будет освежать в любом возрасте.

© Super.ru

«Если мы удачно подберем цвет, крой, то это не будет выглядеть по-детски. Обязательно взрослым людям нужно носить легкие ткани, деним, толстовки, потому что с возрастом мы каменеем, черствеем… Нам кажется, что только солидная одежда нам подходит, мы сами себе это придумываем. Но какая-нибудь бледно-розовая или бледно-голубая толстовка в сочетании с классической юбкой будет очень омолаживать лицо», — высказался Лисовец.

Кроме того, Влад посоветовал выбирать минимализм в прическах.

«Прически всегда взрослят!» — утверждает он.

Лисовец подчеркнул: цена одежды не влияет на то, как она смотрится на человеке. Если важно выглядеть дорого, считает он, стоит придерживаться минимализма.

«Никто никогда не поймет, какого бренда у вас юбка по середину икры или какого бренда у вас водолазка: черная, коричневая, бордовая, зеленая или темно-синяя. Главное, чтобы она была хорошего качества, а за небольшие деньги можно купить очень неплохой трикотаж», — объяснил телеведущий.

Он также перечислил главные составляющие солидного, сдержанного женского образа. По его мнению, это «пиджак, собранные волосы, помада, сумка без большого количества фурнитуры, потому что недорогую сумку выдает именно фурнитура. Небольшой каблук, осанка, поведение и хорошие очки».