Как пластическая хирургия сказывается на психике человека

Качество жизни пациентов пластического хирурга – актуальный медицинский и социальный вопрос. Всегда ли пациенты довольны результатом, и какие операции действительно улучшают жизнь в лучшую сторону?

Об этом рассказал ИА RuNews24.ru пластический хирург, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.

«Качество жизни» – что это такое?

Начиная с античной философии понятие «качество жизни» претерпевало продолжительную эволюционную трансформацию. В одно время оно представлялось как «счастье», в другое – как «благосостояние», а в третье – как «процветание». Первые рассуждения о «восприятии счастья» высказывает в своем труде «Никомахова этика» Аристотель, указывая, что каждый человек воспринимает счастье по-своему, а зависит это от момента, окружающей обстановки и собственного состояния. Нуждающийся мечтает о богатстве, а больной думает о выздоровлении.

В медицинской сфере термин «качество жизни» появился в 1966 г благодаря ученому J.R.Elkington. Он первым осветил вопросы, касающиеся улучшения качества жизни, делая упор на гармонию как внутри человека, так и между человеком и миром. Эта гармония складывается из самых разных составляющих – здоровья, свободы, образования, досуга, труда, а еще внешности.

«Всем нам известна поговорка «встречают по одежке, а провожают – по уму». Но «одежка» – это не только одежда. Это внешний облик человека со всеми его особенностями – мимикой, жестами, осанкой, походкой, имением держаться, говорить, а также чертами лица и тела. Сегодня понятие «качество жизни» как никогда обширное. Оно включает в себя не только уровень потребления социальных благ и услуг, общее состояние здоровья, но и субъективное ощущение. То есть то, как человек сам себя воспринимает, как ощущает», — отметил собеседник издания.

Критерии оценки качества жизни

Сегодня много говорят и обсуждают тему обращения к пластическим хирургам людей с психическими отклонениями.

«Да, таковых действительно немало. Это люди с депрессией, телесным дисморфическим расстройством, расстройствами личности и др. Такие истории на слуху, а вот истории обращения людей с анатомическими и функциональными дефектами тела, пороками развития, ожоговыми и другими травмами, перенесенными онкологическими заболеваниями освещаются не так активно. А между тем женщина с удаленной из-за онкологии грудью может оценивать свое качество жизни намного хуже, чем страдающий от сахарного диабета или инфаркта миокарда больной. Ей может казаться, что гораздо проще отслеживать уровень глюкозы в крови и колоть самой себе инсулин, чем носить искусственный протез груди, испытывая стеснение на пляже и в бане, и это не говоря о проблемах в личной жизни», — добавил Карапетян.

Пластические операции, повышающие качество жизни

В целом любая пластическая операция положительно влияет на психическое здоровье человека, повышая уровень самооценки и уверенности в себе, социальное взаимодействие, душевное и физическое благополучие, а также субъективную удовлетворенность жизнью в целом. По данным специалистов, пластическая хирургия существенно повышает качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде. При этом показатели общего состояния здоровья улучшаются на 55,1%, а физического и психического – на 60%.

Отечественные и зарубежные ученые уверены, что реконструктивные операции на молочных железах повышают качество жизни намного больше, чем радикальные или органосохраняющие операции. Сюда же относятся такие вмешательства, как:

ринопластика;

редукционная маммопластика;

липосакция;

бариатрические операции;

контурная пластика тела;

блефаропластика;

подтяжка лица.

Всегда ли пластическая операция улучшает качество жизни?

«Действительно, можно ли об этом говорить, ведь недовольных результатом пластической операции немало. Здесь стоит уточнить, что прогнозировать улучшение качества жизни после операции можно только в том случае, когда ее проводит квалифицированный и опытный специалист, имеющий соответствующее образование», — прокомментировал пластический хирург.

Большая часть освещаемых в СМИ случаев недовольства результатом касается как раз неквалифицированных специалистов, а то и откровенных шарлатанов, которые вообще не имеют медицинского образования.

«Такие горе-врачи людей не лечат, а калечат и говорить тут об улучшении качества жизни не приходится. Однако бывают такие ситуации и в практике настоящих пластических хирургов. Обычно претензии предъявляют пациенты, которые имели нереалистичные ожидания относительно результата. Кроме того, существует такое понятие, как хирургическая ненасытность («surgiholics»). Такие пациенты делают одну операцию за другой и не могут остановиться, а качество их жизни не улучшается, а даже наоборот. У пациентов с навязчивыми идеями, нарциссизмом, признаками дисморфофобии также в жизни после операции ничего в лучшую сторону не улучшается, что и понятно. Таким людям пластический хирург не может помочь в принципе. Им нужна помощь психиатра или психолога, то есть работать тут нужно не с телом, а психикой, и тогда качество жизни улучшится без хирургического вмешательства», — убежден Георгий Карапетян.

Интуиция – главный соратник пластического хирурга

Учитывая все вышесказанное, изучение качества жизни и его факторов у пациентов пластических хирургов остается актуальной медицинской проблемой. Совершенствование инструментов оценки этого параметра позволит врачу лучше понять, чего хочет пациент, улучшить взаимодействие и получить в итоге максимально выраженный положительный результат.

При этом врач должен быть не только настоящим профессионалом, но и чутким человеком, интуитивно понимающим потребности пациента, его проблемы и мечты. Этот тандем является залогом успеха, где каждый получает свое: врач удовлетворение от своей работы, а пациент – красивое тело и высокую самооценку.