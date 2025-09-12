Что такое стиль джапанди и как одеваться осенью

Джапанди — это гениальная встреча японской идеи ваби-саби про простую красоту и скандинавского минимализма про функциональность и уют. В одежде это выражается в спокойной естественной палитре, чистых линиях, натуральных тканях и продуманном слое за слоем. Осенью джапанди особенно уместен: он помогает выглядеть собранно, держать тепло и не перегружать образ деталями. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как одеться в этой стилистике, на что обратить внимание прежде всего.

Держите палитру теплой и приглушенной

Основа джапанди — натуральные оттенки земли и камня: молочный, экрю, песок, гречневая крупа, карамель, глиняный терракот, серый шифер, угольный, хвоя, индиго.

«Для гардероба работает правило спокойной базы и одного акцента в образе, чтобы не разрушить ощущение тишины и пустоты между линиями. Хороший пример на каждый день — экрю свитер, серо-графитовые прямые брюки, кашемировый шарф оттенка шалфея и кожаные темно-коричневые ботинки, а для вечера можно заменить шарф на глубокий винный и добавить тонкое золотистое кольцо», — говорит эксперт.

Играйте в умные слои и простые силуэты

Джапанди любит свободную посадку без лишнего объема и грамотную многослойность. Комбинируйте длинное пальто-халат или кимоно-пальто с мягким кардиганом и прямыми брюками, добавляйте тонкую водолазку под рубашку и жилет-пуховик без лишних строчек. Баланс стройности дают вертикали: V-ворот, запах, запахной пояс, узкая планка, а длина миди у юбок и пальто аккуратно вытягивает силуэт. Следите за пропорцией один свободный элемент к одному более структурному, например объемный свитер и строгие брюки со стрелкой.

Ставьте на фактуры и тактильность

Ткани — главное украшение стиля, поэтому выбирайте шерсть мериноса и альпаку, кашемир, плотный хлопок, теплый лен, гладкую или матовую кожу, нубук, вельвет и твид.

«Соединяйте матовые поверхности и гладкие, чтобы образ звучал объемно, например твидовое пальто поверх хлопковой рубашки и кожаного ремня. Если кожа склонна к блеску, избегайте лакированных фактур и крупных металлизированных деталей, вместо этого добавляйте глубину за счет крупной вязки, ворсистой шерсти и замши», — предлагает стилист.

Соберите мини-капсулу из десяти вещей

Джапанди про осмысленность, поэтому соберите набор, который легко рифмуется между собой: пальто-халат нейтрального оттенка, кимоно-кардиган, два свитера разной толщины, рубашка из плотного хлопка, водолазка, прямые брюки, юбка миди, жилет-утеплитель и однотонное платье-труба. Эти вещи дадут десятки сочетаний от офиса до выхода в свет, если придерживаться одной палитры и близких фактур. Важная деталь — хорошая посадка и длина рукава, который чуть закрывает косточку запястья, и аккуратно оформленные плечи без жестких подплечников. Такой набор снижает визуальный шум и делает утро короче, потому что решения уже заложены в системе.

Минималистичные обувь и аксессуары

Выбирайте обувь с чистым контуром и удобной колодкой: челси, лоферы, дерби, лаконичные кроссовки из гладкой кожи, высокие сапоги-трубы без фурнитуры. Сумки — структурированный тоут, мягкий хобо или прямоугольный кросс-боди на тонком ремне, в коже с естественной фактурой. Ремень может быть широким и гладким, напоминающим оби, а шарф — из нежного кашемира или мериноса, плотно сотканный и длинный. Украшения держите графичными и легкими: тонкие серьги-кольца, одно геометричное кольцо, простые часы на кожаном ремешке, этого достаточно для акцента.