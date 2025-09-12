Звезда «50 оттенков серого» вышла на публику в «голом» платье

Звезда «50 оттенков серого», актриса Дакота Джонсон снялась в прозрачном платье из черного кружева. Об этом сообщает PageSix.

© globallookpress

Дакота Джонсон посетила ежегодный гала-ужин Kering Foundation в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для выхода на публику она предпочла платье Gucci, выполненное из черного кружева. Образ дополнили лиф и стринги. Волосы ей уложили в высокий пучок и выпустили передние пряди, а также сделали макияж с угольно-черными стрелками и кремовой помадой.

© Газета.Ru

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. По данным источника, в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.