Гвинет Пэлтроу назвали бабкой

Актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за выход на показе в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.

52-летняя Гвинет Пэлтроу появилась на показе бренда Michael Kors в серой юбке из шерсти, белом лонгсливе и сером джемпере. Образ дополнили черные туфли с острым мысом на низком каблуке. Однако поклонники не оценили образ актрисы, назвав его устаревшим.

«Как бабка», «Выглядите странно», «Образ вам не по возрасту», — написали они в комментариях к статье.

У Гвинет Пэлтроу есть двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе.

В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.