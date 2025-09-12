Певица Ани Лорак снялась в латексном комбинезоне. 46-летняя звезда позировала в откровенном наряде для съемок нового клипа. Она поделилась кадрами с площадки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница отмечала, что много времени проводит в тренажерном зале, чтобы поддерживать себя в форме. А также Лорак контролирует питание, стараясь не превышать норму калорий. Знаменитость недавно заявила в интервью, что не может много есть из-за своего мужа Исаака Виджраку. По словам певицы, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.

Звезда в марте 2025 года официально зарегистрировала отношения с Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Они впервые встретились в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита исполнительница познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Испанец живет на Ибице. В своих соцсетях он также называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Артистка воспитывает 14-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году.