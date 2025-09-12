Певица Ирина Ортман показала фото в бикини

Солистка «Тутси» Ирина Ортман опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в бикини. Звезда позировала в черном купальнике в бассейне и на шезлонге в пятизвездочном отеле в Ялте. Артистка отметила, что проводит отпуск в Крыму с близкими людьми.

© Газета.Ru

Исполнительница недавно рассказала, как уменьшила талию до 61 см. Певица опубликовала фото в обтягивающем костюме из спортзала в подтверждение своих слов.

© Соцсети

© Соцсети

Звезда отмечала, что больше 23 лет является вегетарианкой. По словам знаменитости, такое питание помогает ей поддерживать форму и сохранять молодость кожи. Ортман не скрывает, что также делает аппаратные процедуры, но хирургических вмешательств не было.

У певицы нет своих детей, однако она принимала активное участие в воспитании дочери своего мужа Романа Бабкина. Солистка «Тутси» рассказывала, что смогла наладить отношения не только с Лилей, но также с ее матерью Натальей, и периодически она встречается с бывшей женой супруга. Падчерица знаменитости живет с ней в одном доме, и Ортман относится к ней как к подруге.