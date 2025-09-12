Что делать со свисающей кожей после похудения

Экстремальное похудение кардинально меняет внешний вид человека. Однако не все задумываются о том, что желая приобрести вожделенные пропорции, худеющий рискует получить еще и обвисшую кожу, которая нисколько не добавляет телу эстетики. И, к сожалению, занятия спортом не всегда помогают избавиться от этого побочного эффекта. Как кардинально решить проблему, нам рассказал пластический хирург, врач-хирург высшей категории, д. м. н., профессор Георгий Карапетян.

Что собой представляет экстремальное похудение

Сегодня из-за быстрого темпа жизни люди быстро принимают решения. Парадокс заключается в том, что набирал человек лишний вес годами, а сбросить его хочет здесь и сейчас. Правильное питание такого результата не обещает, поэтому некоторые ищут другие способы — голодают или вовсе отказываются от еды, садятся на «хлеб и воду» и т. п.

«С точки зрения здорового похудения это не есть норма. Это всегда угрожающее состояние для организма в целом и отдельных органов в частности. Экстремальное похудение, то есть резкое и быстрое снижение веса, связано с высокими процессами катаболизма. Здесь нужно пояснить, что в человеческом организме протекают процессы анаболизма и катаболизма. В последнем случае речь идет о разрушении тканей», — поясняет врач.

Таким образом, при анаболизме организм строит, собирает, накапливает как мышцы, так и жировую ткань, а при катаболизме — разрушает. В идеале между этими процессами есть здоровый баланс, который нарушается при экстремальном похудении. Если для абсолютно здорового человека это может пройти без каких-либо последствий, то при наличии патологий возможно появление самых разных негативных симптомов, ухудшение самочувствия и здоровья в целом.

Экстремальное похудение = обвисание кожи?

Большинство людей уверены, что сильное и резкое похудение приводит к значительному обвисанию кожи. На самом деле это зависит не от количества потерянных килограммов и срока их потери, а от процентного соотношения массы тела до похудения и после.

Георгий:

«Вот простой пример: имеется некий целлофановый 10-литровый мешок, наполненный 10 литрами воды. Если начать спускать эту воду, неважно с какой скоростью — литр в секунду или литр в час, то в любом случае площадь этого целлофана и его объем останется неизменным. То же самое касается человеческого тела. Кожа остается в том же состоянии, а вот ее эстетика зависит исключительно от того, насколько снизился вес в процентном соотношении, то есть сколько избыточной кожи появилось после похудения».

Тут стоит обратить внимание на то, что качество этой кожи у каждого человека будет разным. Толщина, эластичность, способность к разрывам и атрофическим изменениям, при которых на ней появляются так называемые растяжки — стрии определяются генетически. Если такие эстетические дефекты не нравятся владельцу, снижают качество его жизни, то он может прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Поможет ли пластика после экстремального похудения

Если после похудения вас все же смущает свисающая кожа и физические упражнения не помогают ее убрать, можно это сделать с помощью операции. Однако не торопитесь бежать к хирургу.

«После снижения веса, неважно — экстремального или нормального, должно пройти определенное время. В среднем оно составляет 6 месяцев. То есть это срок, который должен пройти после стабилизации веса. По истечении этого времени можно идти на операцию», — утверждает пластический хирург.

Все дело в том, что большая потеря веса не проходит для организма бесследно. Разрушенным клеткам, жировой и мышечной ткани, органам и системам нужно время для восстановления.

Все в комплексе: можно ли сделать все за один раз?

Не секрет, что при похудении жир уходит не всегда пропорционально со всего тела — рук, ног, живота, бедер, спины и т. д. Невозможно похудеть в талии, но сохранить прежними объемы ягодиц. Но если тело худеет пропорционально, то и кожа провисает везде. Тут возникает вопрос — если прибегнуть к операции, можно ли за один раз убрать всю лишнюю кожу?

«Это зависит исключительно от мастерства, умений и опыта врача, а также хирургической техники. Существует технология 5 Б, позволяющая выполнять комплекс вмешательств за одну операцию. При большом снижении веса она тоже применяется и дает возможность провести необходимые вмешательства на лице, шее, груди, животе, руках и ногах одномоментно и всего за 5 часов», — поясняет эксперт.

При этом такая техника не повышает риски для человека, даже если учитывать масштаб удаляемых тканей, наличия хронических заболеваний и прочее. К привычному образу жизни он может вернуться уже через пару дней.