Певица Женя Малахова появилась на публике в мини-платье

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Женя Малахова появилась на публике в мини-платье, дополнив образ жакетом, расшитым пайетками. Артистка приехала на премьеру фильма «Дракула» вместе с сыном, однако мальчик не вышел на красную дорожку. Певица показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с мероприятия, которое сделал трехлетний Федор, пока ждал ее.

«По-моему, мой сын отличный фотограф», — отметила знаменитость.

У экс-солистки группы Reflex двое детей. 12 июля 2024 года она родила дочь, которую назвала Павлой. Исполнительница рассказывала, что быстро пришла в форму после беременности. Малахова за месяц похудела на 10 килограммов. По признанию звезды, врачи посадили ее на строгую диету из-за того, что у девочки постоянно были колики. Поэтому за четыре недели актриса вернулась к «добеременному» весу.

Артистка отмечала, что не занимается спортом, но ей хватает физической активности. Она много времени проводит с детьми на улице, бегая с коляской за старшим ребенком.

Малахова замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев певица скрывала личность супруга, но позже рассказала, кто стал ее избранником, и опубликовала свадебные фото в соцсетях.