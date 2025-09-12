Российский комик оценил свой образ в майке-алкоголичке

Популярный российский комик Андрей Бебуришвили ответил на критику его фигуры. Соответствующее интервью появилось на странице шоу «Макарена (50 вопросов)» во «Вконтакте».

© Lenta.ru

Ведущий Карен Адамян во время разговора со звездой Comedy Club отметил его любовь к майкам-алкоголичкам и напомнил ему о том, что он снялся в ней в одном из выпусков программы «Вписка».

«Мне просто было удобно. Естественно мне потом написали, что я пузатый и волосатый. Ну, а я что... Я не стесняюсь этого. Мне со своим телом окей», — заявил он.

По его словам, он понял, что не может изменить свою внешность.

«Когда ты не можешь что-то изменить, возглавь. Я смирился со своими боками толстенькими», — признался комик.

Ранее сообщалось, что главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на фразы критиков по поводу ее стиля.