Косметолог рассказала, когда можно начинать колоть ботокс

При упоминании слова «ботокс» у многих возникают настороженность и сомнения относительно его эффективности и безопасности. Этот препарат широко используется в косметологии для борьбы с морщинами и признаками старения кожи лица. Врач — косметолог-дерматовенеролог Ирина Нельга рассказала «Вечерней Москве», что представляет собой ботокс, с какого возраста целесообразно прибегать к нему и насколько оправдан страх перед инъекциями ботулотоксина.

© unsplash

Что такое ботокс и чем он полезен

По ее словам, ботулотоксин на косметологическом рынке известен более 40 лет. Это один из самых безопасных и исследованных препаратов в косметологии. Ботокс максимально очищен от всех примесей — это вещество с минимальными добавками, которое колют в рекомендуемых дозировках.

Ботулотоксин зарегистрирован как медицинский препарат и используется врачами для:

коррекции верхней и средней трети лица;

для расслабления мышц шеи, уменьшая выраженность колец Венеры;

подтяжки овала лица, линии нижней челюсти и подбородка.

«Он не вызывает атрофии тканей и привыкания. Единственное, к чему привыкает пациент: к своему отражению в зеркале, которое радует его каждый день. Эффективность действия препарата составляет в среднем от четырех до шести месяцев», — сказала она.

Эксперт отметила, что во всем мире введение инъекций ботулотоксина называют «процедурой обеденного перерыва», так как она не требует особой подготовки.

«Инъекции ботокса обеспечивают эффективный и длительный результат, который достигается всего за один визит к врачу-косметологу. Методика быстрая и основана на введении ботулотоксина в мимические мышцы, расслабляя их и уменьшая тем самым выраженность морщин», — говорит Нельга.

Косметолог подчеркнула, что препарат хорошо «убирает» статические морщины, которые появляются при активной мимике, например:

при прищуривании морщинки проявляются в виде «гусиных лапок»;

при нахмуривании закладывается межбровная складка;

при удивлении горизонтальные морщины на лбу формируются таким образом, что они явно заметны в состоянии покоя.

«Чем раньше мы начнем их профилактику, применяя ботулотоксин, тем лучше будет состояние кожи и визуально человек без морщин будет выглядеть моложе», — сказала собеседница «ВМ».

Мифы об инъекциях ботокса

Существует миф о том, что ботулотоксином накачивают губы, но это неправда. Он не дает никакого объема, объяснила специалист:

«Ботоксом нельзя увеличить губы, но можно уменьшить выраженность кисетных морщин, формирующихся вокруг зоны рта. Ботулотоксин поможет уменьшить их двигательную активность и ярко выраженное проявление, расслабляя эти морщинки и улучшая рельеф зоны вокруг рта».

Есть еще одно заблуждение про ботулотоксин и его якобы негативные последствия при введении в зоне вокруг глаз, напомнила эксперт.

«Если у пациента склонность к отекам вокруг глаз или есть проявление грыж, то этот препарат в этой зоне не используют, чтобы не усугубить ситуацию. Задача врача: расслабить мышцы глаз, приоткрыть веки, поднять область бровей и сделать взгляд более открытым».

С какого возраста можно делать ботокс

Как рассказала косметолог, препарат рекомендовано начинать делать не раньше 18 и не позже 65 лет.

«У возрастных пациентов мышцы работают совершенно иначе. В этом возрасте необходимо использовать минимальные дозировки и обращаться к грамотному врачу», — заключила дерматовенеролог.

