Как заботиться о микробиоме кожи головы

Красивые и здоровые волосы начинаются с кожи головы. На ней обитает множество микроорганизмов — бактерий, грибков и вирусов. Этот микробиом защищает от воспалений, регулирует работу сальных желез и укрепляет волосы. Но его баланс легко нарушить, что приводит к зуду, перхоти или выпадению.

Здоровый микробиом поддерживает баланс кожи: она остаётся увлажнённой, pH в норме, волосы плотные и блестящие. Но если что-то идёт не так, возникают проблемы: сухость, жирный блеск или раздражение.

Причины проблем могут быть разными. Чаще всего это неправильный уход. Например, шампуни с сульфатами хорошо очищают жирную кожу, но при частом использовании на нормальной или сухой коже они могут её пересушить, что приведёт к усилению салоотделения. Кондиционеры и средства для укладки с силиконами тоже могут навредить: они создают на поверхности кожи плёнку, мешающую ей дышать. Добавьте к этому регулярное использование плоек и фенов, которые перегревают кожу и повреждают волосяные фолликулы, — и вы получите нарушение баланса.

Проблемы с кожей и волосами могут возникать не только из-за косметики. На микробиом влияют гормональные изменения, хронический стресс, недостаток сна и дефицит витаминов и минералов, таких как железо, витамины группы B и витамин D. Если зуд или выпадение волос не проходят, обратитесь к специалисту — дерматологу или трихологу.

Что можно сделать самостоятельно? Начните с пересмотра базового ухода. Бессульфатные шампуни с мягкими ПАВами подходят для сухой и нормальной кожи головы. Они не пересушивают и мягко очищают. Но полностью отказываться от сульфатных средств не стоит. Раз в две недели используйте их для глубокой очистки, чтобы удалить остатки укладочных средств и силиконов.

Для жирной кожи одного мягкого шампуня может быть недостаточно. Лучше чередовать средства: один шампунь для кожи головы, другой — для волос. Это поможет сохранить чистоту у корней, не лишая длину объёма и гладкости.

Важно правильно мыть голову. Шампунь наносите лёгкими движениями пальцев, избегая сильного трения. Вода должна быть тёплой, не горячей. После мытья не расчёсывайте мокрые волосы и по возможности откажитесь от горячей укладки.

Для поддержки микробиома попробуйте скрабы с кислотами, такими как гликолевая или салициловая. Они деликатно отшелушивают омертвевшие клетки и способствуют обновлению кожи. Применяйте их раз в две недели. Для решения конкретных задач используйте сыворотки: с ниацинамидом для укрепления кожного барьера, с пробиотиками для восстановления микрофлоры и с пептидами для стимуляции роста волос.

Уход за кожей головы важен не только для красоты, но и для здоровья. Поддержание здорового микробиома делает волосы густыми, свежими и менее ломкими.