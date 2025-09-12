«Покормите эту женщину». Внешность Кейт Миддлтон вызвала споры в Сети

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала на текстильную фабрику в графстве Кент в Англии и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Во время посещения супруге принца Уэльского Уильяма предложили попробовать себя в шелкографии. Для этого она сняла с себя пиджак, оставшись в черной футболке и серых брюках. После этого она надела фартук с белой надписью и уложила распущенные волосы в пучок.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости. По мнению некоторых пользователей сети, Миддлтон за последнее время сильно изменилась. «Мне кажется, она выглядит совершенно очаровательной и прекрасной, но при этом слишком худой», «Выглядит настолько плохо, как будто Виктория Бекхэм сделала ей новую стрижку», «Пожалуйста, покормите эту женщину. Она почти скелет», «Куда делся ее парик?», «Она, как обычно, великолепна», «Мне нравятся ее волосы», «Хочется сказать, что для своего возраста она выглядит отлично», — высказывались юзеры.

