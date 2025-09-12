Названа неожиданная замена ботоксу

Блогерша зрелого возраста Джина Древаловски из Германии назвала неожиданную замену ботоксу. Соответствующую информацию она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 740 тысяч подписчиков.

© unsplash

59-летняя юзерша рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида два-три раза в неделю она использует специальные ингредиенты.

«Я опускаю лицо на 30 секунд в миску с ледяной водой со свежими лепестками роз (съедобными/необработанными) и дольками лайма», — посоветовала она.

По словам инфлюэнсерши, роза успокаивает кожу, снимает покраснения и оказывает естественное противовоспалительное действие. В то же время сок лайма подтягивает и очищает кожу за счет витамина С.

«Вместе они создают элегантное, роскошное сияние», — заключила Древаловски.

В сентябре супермодель Миранда Керр раскрыла секреты красоты. 42-летняя знаменитость заявляла, что для омоложения кожи и восстановления мышц она прибегает к терапии красным и ближним инфракрасным светом.