Стилист перечислил модные сумки на осень 2025 года

Сумки этой осени — это микс ностальгии по ретро и смелых современных решений. На подиумах царят миниатюрные формы, мягкие клатчи и структурированные tote-бэги, а на улицах — практичные и при этом стильные модели из масс-маркета. Вместе со стилистом Любовью Нефедовой мы составили гид по главным трендам сезона.

© unsplash

Сумка в стиле бохо

Бохо снова в моде — и в этом сезоне он проявляется в сумках. Это настоящий must-have для тех, кто любит свободу и легкость. Бахрома красиво колышется при каждом шаге, а оттенки карамели, терракоты и песочного создают настроение осени. Бохо-бэг идеально дополнит пальто свободного кроя, уютный трикотаж и сапоги на устойчивом каблуке.

Большая сумка-тоут

Мини-бэги остались в прошлом — теперь в моде oversize. Огромные тоуты носят все — от инфлюенсеров до звезд Голливуда.

«Считаю ее одним из самых удобных трендов», — комментирует стилист.

И неспроста, ведь это настоящий универсал: тканевый вариант отлично смотрится в паре с маленькой кожаной сумкой, а кожаный шоппер вполне самодостаточен. Единственное табу — вечерний образ, во всем остальном big bag идеально дополнит ваш аутфит.

Каркасные сумки

Строгая форма, четкие линии и элегантность — каркасные сумки вновь на пике популярности.

«Каркасные сумки отлично подходят для офисного стиля или деловых встреч», — делится эксперт.

Черный, беж, винный или изумрудный — цветовая палитра работает на образ, добавляя ему собранности и шика. Абсолютная классика на все времена.

Сумки с меховой отделкой

Тактильный тренд сезона — меховые сумки. Они дарят ощущение уюта и выглядят невероятно стильно. Модели с мехом по контуру или полностью «плюшевые» напоминают мишку-тедди и поднимают настроение даже в самый холодный день. Идеальный компаньон к пальто, дубленке или объемному шарфу.

Анималистичный принт

Wild & chic — так можно описать главный акцент сезона. Сумка с принтом питона или змеи способна прокачать любой лук: будь то строгий костюм или джинсы с футболкой. Такой аксессуар моментально добавляет образу дерзости, уверенности и роскошного звучания. Как отмечает Любовь Нефедова, тренд на анималистичный принт остается популярным благодаря своей универсальности и эффектности.

Как выбрать сумку под свой стиль