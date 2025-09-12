Стилист перечислил модные сумки на осень 2025 года

Модные сумки осени 2025: как выбрать идеальную под свой стиль
Сумки этой осени — это микс ностальгии по ретро и смелых современных решений. На подиумах царят миниатюрные формы, мягкие клатчи и структурированные tote-бэги, а на улицах — практичные и при этом стильные модели из масс-маркета. Вместе со стилистом Любовью Нефедовой мы составили гид по главным трендам сезона.
Сумка в стиле бохо
Бохо снова в моде — и в этом сезоне он проявляется в сумках. Это настоящий must-have для тех, кто любит свободу и легкость. Бахрома красиво колышется при каждом шаге, а оттенки карамели, терракоты и песочного создают настроение осени. Бохо-бэг идеально дополнит пальто свободного кроя, уютный трикотаж и сапоги на устойчивом каблуке.
Большая сумка-тоут
Мини-бэги остались в прошлом — теперь в моде oversize. Огромные тоуты носят все — от инфлюенсеров до звезд Голливуда.
«Считаю ее одним из самых удобных трендов», — комментирует стилист.
И неспроста, ведь это настоящий универсал: тканевый вариант отлично смотрится в паре с маленькой кожаной сумкой, а кожаный шоппер вполне самодостаточен. Единственное табу — вечерний образ, во всем остальном big bag идеально дополнит ваш аутфит.
Каркасные сумки
Строгая форма, четкие линии и элегантность — каркасные сумки вновь на пике популярности.
«Каркасные сумки отлично подходят для офисного стиля или деловых встреч», — делится эксперт.
Черный, беж, винный или изумрудный — цветовая палитра работает на образ, добавляя ему собранности и шика. Абсолютная классика на все времена.
Сумки с меховой отделкой
Тактильный тренд сезона — меховые сумки. Они дарят ощущение уюта и выглядят невероятно стильно. Модели с мехом по контуру или полностью «плюшевые» напоминают мишку-тедди и поднимают настроение даже в самый холодный день. Идеальный компаньон к пальто, дубленке или объемному шарфу.
Анималистичный принт
Wild & chic — так можно описать главный акцент сезона. Сумка с принтом питона или змеи способна прокачать любой лук: будь то строгий костюм или джинсы с футболкой. Такой аксессуар моментально добавляет образу дерзости, уверенности и роскошного звучания. Как отмечает Любовь Нефедова, тренд на анималистичный принт остается популярным благодаря своей универсальности и эффектности.
Как выбрать сумку под свой стиль
- Мода — это всегда про личность. Чтобы аксессуар действительно «работал» на ваш образ, важно учитывать не только тренды, но и собственный характер.
- Бохо — выбор романтичных и свободолюбивых натур. Такая сумка добавит легкости и творчества в каждый день.
- Каркасные модели — идеальны для деловых и целеустремленных женщин. Они подчеркивают статус и придают собранность.
- Меховые сумки — находка для тех, кто ценит уют и любит необычные детали. С ними любой образ становится теплее и оригинальнее.
- Тоуты — практичный вариант для активных девушек, которым важно всегда иметь все под рукой.
- Анималистичный принт — для смелых и уверенных в себе, тех, кто не боится быть в центре внимания.