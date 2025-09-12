Перечислены пластические операции Кайли Дженнер

Бизнесвумен Кайли Дженнер с подросткового возраста сильно изменилась во внешности, возможно, благодаря пластическим операциям, в том числе ринопластике и липоскульптуре тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, эксперт по вопросам эстетики женского лица и тела Мария Хайдар.

© globallookpress

«Самое заметное визуальное изменение внешности Кайли Дженнер — увеличение губ. Инъекции филлеров значительно увеличили объем, сделав их более пухлыми и выразительными. Первые косметические вмешательства Кайли Дженнер начались примерно в 19 лет: филлеры использовались для скул и губ, для контурирования подбородка. Чтобы добиться такого же эффекта, необходимо делать процедуры у проверенных врачей. Продолжительность эффекта зависит от препарата и зоны: от нескольких месяцев до года и более. Существуют полупостоянные и более долгосрочные, но известные персоны чаще применяют временные филлеры», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что Кайли Дженнер могла сделать маммопластику.

«Между 2012 и 2016 годами грудь Дженнер заметно увеличилась. Изменение контура в верхнем медиальном участке характерно для круглых имплантатов. Правда после этого последовали две беременности, и форма груди наверняка изменилась. Импланты сами по себе обычно не мешают беременности. Даже при их наличии большинство женщин нормально беременеют и кормят грудью, но у некоторых может снизиться выработка молока или измениться чувствительность сосков. Риска осложнений для плода от самих имплантов нет. Беременность, грудное вскармливание и колебания веса могут изменить форму и объём груди, даже если стоят импланты», — добавила Хайдар.

Из возможных операций хирург также назвала ринопластику.

«Поклонники долго обсуждали изменения формы носа Дженнер. На ранних фотографиях нос Кейли выглядел более широким у переносицы и кончика; в последующие годы он стал визуально уже и более вытянутым. Многие публичные персоны опасаются прибегать к ринопластике. Они по старинке считают, что эта операция травматичная и долгая по восстановлению. На самом деле реабилитация после ринопластики занимает нескольких недель. Отек спадает за 3–6 недель, окончательная форма носа формируется в течение 9–12 месяцев. Первые 2 недели рекомендуют избегать физической активности, бассейна и сауны, выбирать мягкую пищу, не трогать лишний раз нос руками, защищать его от солнца, не носить очки», — рассказала она.

Кайли Дженнер, по словам эксперта, также могла сделать липоскульптуру тела.

«При похудении и занятиях спортом объем тела обычно уменьшается равномерно, тогда как у нее наблюдается локализованный эффект, что указывает на хирургическое вмешательство. Скорее всего удалялись жировые отложения со спины, боков, талии и живота; за счет перераспределения объемом жира корректировалась форма ягодиц. Также возможно удаление нескольких ребер, чтобы усилить контраст между талией и бёдрами, однако это остается неподтвержденным слухом», — добавила Хайдар.

Из возможных операций у бизнесвумен она также выделила блефаропластику.