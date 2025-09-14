С чем носить классический тренч этой осенью

Этот осенний фаворит ценится за элегантность вне времени и практичность в межсезонье. Пожалуй, тренч — самая универсальная осенняя вещь в гардеробе. Стилисты раскрыли несколько секретов, как носить его.

Модные эксперты советуют носить тренчи наглухо застегнутым с высоким воротником водолазки и кожаными перчатками. Такое сочетание придаст вашему образу собранность и уверенность.

Если хочется более мягкого образа, то набросьте тренч на плечи поверх объемного свитера грубой вязки и мягких брюк-бананов. Этот образ идеально подойдет для прогулок по осенним паркам.

Как отмечают стилисты, тренчи хорошо сочетаются с джинсами, особенно из темно-синего денима. Также они сделают более собранным образ с женственным платьем и грубыми ботильонами на толстой подошве.

Но лучше всего тренчи смотрятся в монохромных образах в сочетании с вельветовыми брюками-клеш, объемной рубашкой и замшевыми лоферами.

Тренчи также обожают западные звезды. Например, актриса Дакота Джонсон предпочитает оверсайз тренч в оттенке хаки, модель Хейли Бибер для городских прогулок выбирает классический плащ от бренда The Row, сообщает канал «Kristen Bosh«.

