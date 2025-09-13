"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в платье с отделкой из меха. Снимками она поделилась в Instagram. Эльза Хоск позировала в черном мини-платье с меховой отделкой и белым воротником. Образ дополнила маленькая сумка из черной кожи на золотой цепочке. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с розовой матовой помадой. "Русский стиль", "Шикарная", "Потрясающая", — написали пользователи соцсетей. С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли. Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как "здоровье". Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.