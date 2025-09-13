Коллинз в блестящем топе с обнаженным животом появилась на модном показе

Событие состоялось в Нью-Йорке

Лили Коллинз продемонстрировала подтянутый живот в коротком топе, присоединившись к Айрис Лоу и Эмили Ратаковски на показе Calvin Klein в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя актриса появилась в блестящем коротком топе, который она сочетала с миди-юбкой в тон и серебристыми босоножками на тонких ремешках. Мероприятие прошло в The Brant Foundation. На шоу также присутствовали Анна Винтур и Наоми Уоттс, которые позировали фотографам возле места проведения мероприятия.

Выход Лили Коллинз последовал после критики фанатов из-за реакции акрисы на смерть ассистента режиссера сериала «Эмили в Париже» Диего Борреллы. Актриса опубликовала в соцсетях пост с монтажом закулисных снимков и объявила о завершении съемок пятого сезона, но поклонники сочли публикацию неуместной, учитывая трагическую смерть Борреллы от сердечного приступа во время съемок в Венеции.