Жена Джастина Бибера снялась в купальнике с декольте до живота

Жена рэпера Джастина Бибера, модель Хейли Бибер снялась в купальнике с декольте до живота. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер показала фигуру в черном купальнике с глубоким декольте до живота. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж с блеском ее бренда на губах. Тюбик блеска она закрепила на специальном чехле для телефона.

На прошлой неделе папарацци подловили Хейли и Джастина Бибера, когда они выходили из закрытого клуба The Twenty Two в Нью-Йорке, где проходила вечеринка по случаю релиза альбома певца SWAG II. Модель пришла поддержать мужа в черном мини-платье с полупрозрачным верхом с декольте и босоножках на каблуках. Она дополнила образ сумкой в тон и солнцезащитными очками. Джастин Бибер предпочел белую футболку с принтом, темные широкие джинсы и фиолетовые кроссовки. На одном из кадров он обнимал жену за талию.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа прошлого года певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У них появился сын Джек.