Ксения Собчак назвала самое трендовое платье с Недели моды в Нью-Йорке

Журналистка Ксения Собчак назвала платье из резинок для белья трендом Недели моды. Об этом она написала в Telegram-канале.

«У Calvin Klein завершилось шоу, за которым, кажется, особенно пристально следили на неделе моды в Нью-Йорке. Тут без особых сюрпризов — минимализм 90-х, очень выверенный и красивый тейлоринг, а самым виральным моментом стало платье из резинок от белья бренда. Лично мне понравилось многослойное платье с акцентными помпонами, на которое, я думаю, бренд и будет делать ставку в эдиториалах», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак выложила фото, где позировала в сером жакете, розовой юбке-миди с перьями и золотых сапогах на каблуках. Журналистка завершила наряд шапкой с помпонами из страусиных перьев от итальянского бренда Prada. Телеведущая была запечатлена с блестящими тенями и бордовой помадой. Интернет-пользователи не оценили головной убор.