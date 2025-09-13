Косметика с AHA-кислотами, ретинолом и витамином C: как не навредить коже

Современная косметика предлагает много активных ингредиентов, способных преобразить кожу: AHA-кислоты, ретинол, витамин C. Однако их неправильное применение может привести к раздражению, сухости, гиперчувствительности и даже ожогам. Как использовать косметику с этими компонентами и не навредить коже, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

AHA-кислоты: отшелушивание без вреда

AHA (альфа-гидроксикислоты) — это гликолевая, молочная, лимонная и другие кислоты, которые отшелушивают кожу, ускоряют обновление клеток и борются с пигментацией. Но их агрессивность требует соблюдения правил:

начинайте с низких концентраций (1–2 процента), постепенно увеличивая до 3–5 процентов;

используйте один-два раза в неделю, не чаще, иначе можно нарушить защитный барьер;

обязательно применяйте SPF 50, так как AHA повышают фоточувствительность;

не смешивайте с ретинолом и витамином C — это усилит раздражение и чувствительность кожи.

Витамин C: антиоксидант с риском раздражения

Витамин C (аскорбиновая кислота) осветляет кожу, стимулирует выработку коллагена и защищает от свободных радикалов. Но и у него есть нюансы:

выбирайте стабильные формы (L-аскорбиновая кислота требует правильного хранения, лучше — производные, такие как тетрагексилдецил аскорбат);

концентрация 10–20 процентов достаточна для эффекта, выше — риск раздражения;

не сочетайте с AHA, BHA и ретинолом в одном уходе, лучше чередовать утром (витамин C) и вечером (другие активы).

Ретинол: стоит ли игра свеч

Ретинол (форма витамина A) — золотой стандарт anti-age, но его побочные эффекты часто перевешивают пользу.

Почему ретинола лучше избегать:

сильное раздражение — покраснение, шелушение, жжение (особенно у чувствительной кожи);

фоточувствительность — даже при использовании SPF кожа становится уязвимой к солнцу;

долгий период адаптации — кожа может ухудшаться первые два-три месяца;

несовместимость со многими процедурами (лазер, пилинги, даже эпиляция);

противопоказания при беременности, розацеа, куперозе, дерматитах.

Чем заменить ретинол

Безопасными альтернативами с похожим эффектом могут быть:

бета-каротин, растительный аналог ретинола;

пептиды — стимулируют коллаген, но мягче;

ниацинамид (B3) — улучшает текстуру и цвет лица.

Не смешивайте агрессивные компоненты (AHA, ретинол и витамин C вместе дадут ожог). Вводите постепенно — один новый актив за раз, начиная с низких доз. SPF нужно использовать обязательно, особенно при AHA и ретиноле. Наблюдайте: если появилось стойкое раздражение, покраснение или высыпания, то откажитесь от компонента.

Уход за кожей — это многоэтапный процесс, и тоник занимает в нем важное место. Многие до сих пор считают его бесполезным, но на самом деле это незаменимый продукт для здоровья и красоты. Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», зачем нужны тоники, как их правильно выбирать и использовать.