Стилист назвал самую модную куртку этой осени

Стилист Лисовец назвал самую модную куртку этой осени
Такая верхняя одежда идеально впишется в любой гардероб. Стилист Влад Лисовец назвал самую модную куртку этой осени. По словам эксперта, в топах будет одна необычная модель.
Речь идёт о «куртке фермера». Это практичная верхняя одежда, в которой комфортно в любую погоду. Кроме того, она не стесняет движения и здорово смотрится с любой базой.
Зачастую [они] мило смотрятся из-за своих расцветок, цветных подкладок и накладных карманов. Подходят как для повседневных выходов, сочетаясь даже с резиновыми сапогами, так и для вечерних, если под такой курткой будет видно нежное и женственное платье в пол, — сказал Лисовец.