Стилист назвал самую модную куртку этой осени

Такая верхняя одежда идеально впишется в любой гардероб. Стилист Влад Лисовец назвал самую модную куртку этой осени. По словам эксперта, в топах будет одна необычная модель.

Речь идёт о «куртке фермера». Это практичная верхняя одежда, в которой комфортно в любую погоду. Кроме того, она не стесняет движения и здорово смотрится с любой базой.