Pantone представил палитру весна–лето 2026

Pantone опубликовал прогноз цветов, которые будут определять визуальный язык сезона весна-лето 2026.

В свежем Fashion Color Trend Report эксперты отмечают, что ключевая особенность палитры — гибкость и возможность неожиданных сочетаний: от спокойных, привычных тонов до ярких, стимулирующих акцентов.

По словам аналитиков института цвета, новая палитра отражает контраст между минимализмом и максимализмом. В ней соединяются ностальгические оттенки ретро и современные, почти технологичные тона. Такой баланс дает дизайнерам инструмент для работы как с классическими образами, так и с экспериментальными решениями.

В числе фаворитов — мягкие пастели и свежие мятные оттенки, но не обойдется и без ярких всплесков: электрической фуксии, насыщенного сине-зеленого и янтарного. Эксперты уверены, что эти цвета найдут применение не только в моде, но и в дизайне интерьеров, графике, косметике и упаковке.

Pantone подчеркивает: палитра сезона открыта для интерпретаций и не ограничивается формулой «нейтраль + акцент». Напротив, тренд сезона — более смелые, неортодоксальные комбинации, способные формировать новые коды стиля.