Певица Анна Седокова снялась в откровенном топе с вырезами. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Анна Седокова предстала перед камерой в черном топе с декольте и вырезами, который дополнила брюками-клеш и ожерельем. Певице уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Знаменитость сидела на автомобиле с танцовщицами.

© Газета.Ru

На днях Анна Седокова отреагировала на слухи о тайном возлюбленном, которые возникли после ее снимков с букетами цветов. Певица обратилась к журналистам с просьбой не распространять информацию о вымышленных романах. Поп-исполнительница объяснила, что получила букеты от разных людей.

17 декабря 2024-го не стало бывшего мужа Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, — в ночь после дня рождения певицы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.